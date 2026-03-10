https://ria.ru/20260310/ataka-2079601885.html
СМИ: при атаке на штаб "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке погибли пять человек
СМИ: при атаке на штаб "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли, ещё 18 пострадали при атаке на штаб иракского шиитского ополчения "Аль-Хашед ша-Шааби", передает телеканал Al-Jazeera со... РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: при атаке на штаб "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке погибли пять человек
