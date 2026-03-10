Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при атаке на штаб "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке погибли пять человек - РИА Новости, 10.03.2026
06:25 10.03.2026
СМИ: при атаке на штаб "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли, ещё 18 пострадали при атаке на штаб иракского шиитского ополчения "Аль-Хашед ша-Шааби", передает телеканал Al-Jazeera со...
в мире
иран
киркук (мухафаза)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
киркук (мухафаза)
сша
в мире, иран, киркук (мухафаза), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Киркук (мухафаза), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: при атаке на штаб "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке погибли пять человек

Al-Jazeera: при атаке на штаб "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке погибли пять человек

© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, ещё 18 пострадали при атаке на штаб иракского шиитского ополчения "Аль-Хашед ша-Шааби", передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник.
"По меньшей мере пять человек погибли и 18 получили ранения при двух авиаударах по штаб-квартире ("Аль-Хашед ша-Шааби" в иракском Киркуке - ред.). Пока неясно, кто совершил атаку", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранКиркук (мухафаза)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
