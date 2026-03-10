Рейтинг@Mail.ru
СМИ: помощников Трампа застигла врасплох реакция рынка нефти на атаку Ирана
04:10 10.03.2026
СМИ: помощников Трампа застигла врасплох реакция рынка нефти на атаку Ирана
СМИ: помощников Трампа застигла врасплох реакция рынка нефти на атаку Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: помощников Трампа застигла врасплох реакция рынка нефти на атаку Ирана
Высокопоставленные помощники президента США Дональда Трампа были застигнуты врасплох реакцией нефтяного рынка и вскочившими ценами на "черное золото" на... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T04:10:00+03:00
2026-03-10T04:10:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
дональд трамп
brent
wti (нефть)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ормузский пролив
сша
в мире, иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп, brent, wti (нефть), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Дональд Трамп, Brent, WTI (нефть), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: помощников Трампа застигла врасплох реакция рынка нефти на атаку Ирана

CNN: помощников Трампа застигла врасплох реакция рынка нефти на атаку Ирана

© AP Photo / ISNA/Alireza SotakbarПоследствия атаки в Тегеране, Иран
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / ISNA/Alireza Sotakbar
Последствия атаки в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 10 мар – РИА Новости. Высокопоставленные помощники президента США Дональда Трампа были застигнуты врасплох реакцией нефтяного рынка и вскочившими ценами на "черное золото" на операцию против Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Вечером в понедельник рост цен замедлился примерно до 7%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель, что примерно в полтора раза выше к уровню закрытия февраля. Трамп же заявлял, что считает, что рост цен на нефть на фоне атаки США на Иран произошел искусственно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп заявил об искусственном росте цен на нефть на фоне атаки США на Иран
01:32
"Высокопоставленные помощники Трампа ожидали кратковременный рост цен на нефть в первые дни войны с Ираном, однако масштаб и устойчивость реакции рынка застали их врасплох", – пишет CNN.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Трамп также сообщал о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп пригрозил Ирану ударами в случае закрытия Ормузского пролива
03:43
 
В миреИранОрмузский проливСШАДональд ТрампBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
