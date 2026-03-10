https://ria.ru/20260310/armija-2079643789.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
