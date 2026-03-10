Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
11:04 10.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии.
2026-03-10T11:04:00+03:00
2026-03-10T11:04:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана и ведет их перехват

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных с территории Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над устранением угрозы", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
