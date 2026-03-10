Сирийская армия обвинила "Хезболлу" в обстреле своих позиций на границе

В штабе командования сирийской армии также заявили, что зафиксировали прибытие подкреплений шиитского сопротивления к сирийско-ливанской границе, в связи с чем идет оценка ситуации.

"Мы находимся на связи с ливанской армией и изучаем возможные варианты действий для принятия необходимых мер. Армия не будет проявлять снисходительность к любому нападению, направленному против Сирии", - добавили в командовании.