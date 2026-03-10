Сирийская армия обвинила "Хезболлу" в обстреле своих позиций на границе

БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Сирийская армия заявила об артиллерийском обстреле своих позиций в поселении Сергая на границе с Ливаном силами движения "Хезболлах", передает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на штаб операций армии САР.
"Ливанские формирования "Хезболлах" открыли огонь из артиллерии по позициям сирийской армии в районе Сергая к западу от Дамаска", - передает агентство.
В штабе командования сирийской армии также заявили, что зафиксировали прибытие подкреплений шиитского сопротивления к сирийско-ливанской границе, в связи с чем идет оценка ситуации.
"Мы находимся на связи с ливанской армией и изучаем возможные варианты действий для принятия необходимых мер. Армия не будет проявлять снисходительность к любому нападению, направленному против Сирии", - добавили в командовании.
В понедельник президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что поддерживает ливанские власти в вопросе разоружения "Хезболлах" и напомнил, что сирийская армия на фоне эскалации конфликта в регионе усилила военное присутствие на границах Ливана и Ирака с целью обеспечения безопасности и предотвращения активности трансграничных вооруженных формирований.