Католикос всех армян созвал заседание Верховного духовного совета ААЦ

Отмечается, что предметом обсуждения станут также проблемы, волнующие церковную жизнь.

Согласно установленному порядку, Верховному духовному совету будет представлен отчет о деятельности Первопрестольного Святого Эчмиадзина за 2025 год, будут заслушаны отчет о духовно-административной деятельности, финансовый отчет и годовой отчет ревизионной комиссии, говорится в сообщении.