Католикос всех армян созвал заседание Верховного духовного совета ААЦ
21:19 10.03.2026
Католикос всех армян созвал заседание Верховного духовного совета ААЦ
Католикос всех армян созвал заседание Верховного духовного совета ААЦ
Католикос всех армян Гарегин II созвал заседание Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви, сообщает пресс-служба духовного центра ААЦ -... РИА Новости, 10.03.2026
армения, гарегин ii, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, В мире
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 мар - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II созвал заседание Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви, сообщает пресс-служба духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Десятого марта в Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II началось заседание Верховного духовного совета. В повестку включены вопросы, касающиеся созыва церковно-представительского собрания, а также пастырской, образовательной, канонической, административной, дисциплинарной и социальной миссии церкви", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предметом обсуждения станут также проблемы, волнующие церковную жизнь.
Согласно установленному порядку, Верховному духовному совету будет представлен отчет о деятельности Первопрестольного Святого Эчмиадзина за 2025 год, будут заслушаны отчет о духовно-административной деятельности, финансовый отчет и годовой отчет ревизионной комиссии, говорится в сообщении.
Созыв происходит на фоне конфликта властей Армении и церкви, который сопровождается преследованием священнослужителей. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
АрменияГарегин IIАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
