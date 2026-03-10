https://ria.ru/20260310/armeniya-2079802107.html
Католикос всех армян созвал заседание Верховного духовного совета ААЦ
Католикос всех армян созвал заседание Верховного духовного совета ААЦ - РИА Новости, 10.03.2026
Католикос всех армян созвал заседание Верховного духовного совета ААЦ
Католикос всех армян Гарегин II созвал заседание Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви, сообщает пресс-служба духовного центра ААЦ -... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:19:00+03:00
2026-03-10T21:19:00+03:00
2026-03-10T21:19:00+03:00
армения
гарегин ii
армянская апостольская церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_bad64c1f3f754d3f6892675a50f8626e.jpg
https://ria.ru/20260310/armeniya-2079778156.html
https://ria.ru/20260309/sargsjan-2079566620.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cffd252f3d1a13d188614e6d221ffe29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, гарегин ii, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, В мире
Католикос всех армян созвал заседание Верховного духовного совета ААЦ
Гарегин II созвал заседание Верховного духовного совета ААЦ
ЕРЕВАН, 10 мар - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II созвал заседание Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви, сообщает пресс-служба духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Десятого марта в Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II началось заседание Верховного духовного совета. В повестку включены вопросы, касающиеся созыва церковно-представительского собрания, а также пастырской, образовательной, канонической, административной, дисциплинарной и социальной миссии церкви", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что предметом обсуждения станут также проблемы, волнующие церковную жизнь.
Согласно установленному порядку, Верховному духовному совету будет представлен отчет о деятельности Первопрестольного Святого Эчмиадзина за 2025 год, будут заслушаны отчет о духовно-административной деятельности, финансовый отчет и годовой отчет ревизионной комиссии, говорится в сообщении.
Созыв происходит на фоне конфликта властей Армении
и церкви, который сопровождается преследованием священнослужителей. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна
арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.