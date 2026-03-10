https://ria.ru/20260310/armeniya-2079778156.html
В Армении апелляционный суд признал незаконным обыск в медцентре ААЦ
армения
ЕРЕВАН, 10 мар - РИА Новости. Апелляционный суд Армении счел незаконным проведенный в феврале обыск в принадлежащем Армянской апостольской церкви ереванском медицинском центре "Измирлян", сообщил адвокат Эрик Алексанян.
Обыск был проведен 13 февраля в рамках дела, касающегося осуществленных медицинским центром закупок. Адвокаты сочли эти действия очередными репрессиями против церкви.
"Только что судья Апелляционного уголовного суда Вазген Рштуни, рассмотрев поданную нами жалобу на решение суда первой инстанции, разрешившего провести обыск в рабочем кабинете директора медицинского центра "Измирлян", профессора Армена Чарчяна, решил удовлетворить нашу жалобу и отменил судебный акт нижестоящего суда. По сути, для вышестоящей инстанции обыск также незаконен и носил формальный характер", - сообщил Алексанян.
Здание, где расположен медицинский центр "Измирлян", было в 2000 году приобретено Армянским всеобщим благотворительным союзом и в 2001 году передано духовному центру Армянской апостольской церкви
- Первопрестольному Святому Эчмиадзину. В 2012 году центр переименован в медцентр "Измирлян" в честь армянского мецената Тиграна Измирляна, внесшего большой вклад в переоснащение больницы.