В Армении апелляционный суд признал незаконным обыск в медцентре ААЦ

Обыск был проведен 13 февраля в рамках дела, касающегося осуществленных медицинским центром закупок. Адвокаты сочли эти действия очередными репрессиями против церкви.

"Только что судья Апелляционного уголовного суда Вазген Рштуни, рассмотрев поданную нами жалобу на решение суда первой инстанции, разрешившего провести обыск в рабочем кабинете директора медицинского центра "Измирлян", профессора Армена Чарчяна, решил удовлетворить нашу жалобу и отменил судебный акт нижестоящего суда. По сути, для вышестоящей инстанции обыск также незаконен и носил формальный характер", - сообщил Алексанян.