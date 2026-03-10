Рейтинг@Mail.ru
В Армении апелляционный суд признал незаконным обыск в медцентре ААЦ
18:48 10.03.2026
В Армении апелляционный суд признал незаконным обыск в медцентре ААЦ
в мире, армения, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Армянская апостольская церковь
В Армении апелляционный суд признал незаконным обыск в медцентре ААЦ

Алексанян: апелляционный суд Армении признал незаконным обыск в медцентре ААЦ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 мар - РИА Новости. Апелляционный суд Армении счел незаконным проведенный в феврале обыск в принадлежащем Армянской апостольской церкви ереванском медицинском центре "Измирлян", сообщил адвокат Эрик Алексанян.
Обыск был проведен 13 февраля в рамках дела, касающегося осуществленных медицинским центром закупок. Адвокаты сочли эти действия очередными репрессиями против церкви.
"Только что судья Апелляционного уголовного суда Вазген Рштуни, рассмотрев поданную нами жалобу на решение суда первой инстанции, разрешившего провести обыск в рабочем кабинете директора медицинского центра "Измирлян", профессора Армена Чарчяна, решил удовлетворить нашу жалобу и отменил судебный акт нижестоящего суда. По сути, для вышестоящей инстанции обыск также незаконен и носил формальный характер", - сообщил Алексанян.
Здание, где расположен медицинский центр "Измирлян", было в 2000 году приобретено Армянским всеобщим благотворительным союзом и в 2001 году передано духовному центру Армянской апостольской церкви - Первопрестольному Святому Эчмиадзину. В 2012 году центр переименован в медцентр "Измирлян" в честь армянского мецената Тиграна Измирляна, внесшего большой вклад в переоснащение больницы.
Архиепископ Аршак Хачатрян выходит из УИУ Ереван-Кентрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Глава канцелярии ААЦ заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились
5 марта, 21:16
 
В миреАрменияАрмянская апостольская церковь
 
 
