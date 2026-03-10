Рейтинг@Mail.ru
Иран не закрывал Ормузский пролив, заявил Аракчи
03:33 10.03.2026
Иран не закрывал Ормузский пролив, заявил Аракчи
Иран не закрывал Ормузский пролив, не препятствует навигации, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
ормузский пролив
иран
сша
аббас аракчи
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
иран
сша
в мире, ормузский пролив, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не закрывал Ормузский пролив, заявил Аракчи

Аракчи: Иран не закрывал Ормузский пролив

Суда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 мар - РИА Новости. Иран не закрывал Ормузский пролив, не препятствует навигации, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Добыча нефти, транспортировка нефти замедлилась или остановилась не из-за нас, а из-за атак и агрессии со стороны израильтян и американцев против нас. Так что именно они сделали весь регион небезопасным, и поэтому танкеры, суда боятся проходить через Ормузский пролив. Мы не закрывали этот пролив. Мы не препятствуем их навигации в этом проливе", - сказал Аракчи в интервью PBS.
Президента США Дональд Трамп ранее во вторник пообещал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он также отмечал, что США не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по Исламской Республике.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив
В миреОрмузский проливИранСШААббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
