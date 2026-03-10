https://ria.ru/20260310/arakchi-2079595022.html
Иран не закрывал Ормузский пролив, заявил Аракчи
Иран не закрывал Ормузский пролив, заявил Аракчи - РИА Новости, 10.03.2026
Иран не закрывал Ормузский пролив, заявил Аракчи
Иран не закрывал Ормузский пролив, не препятствует навигации, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T03:33:00+03:00
2026-03-10T03:33:00+03:00
2026-03-10T03:33:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
сша
аббас аракчи
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077968766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b21eda5d499a555df6bc56ceef800c9f.jpg
https://ria.ru/20260310/ksir-2079584898.html
ормузский пролив
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077968766_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc65aa8747be2e7a3aad4df8341c9edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не закрывал Ормузский пролив, заявил Аракчи
Аракчи: Иран не закрывал Ормузский пролив