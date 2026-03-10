Рейтинг@Mail.ru
Аракчи заявил, что миллионы иранцев поддерживают власти страны - РИА Новости, 10.03.2026
03:33 10.03.2026
Аракчи заявил, что миллионы иранцев поддерживают власти страны
Аракчи заявил, что миллионы иранцев поддерживают власти страны - РИА Новости, 10.03.2026
Аракчи заявил, что миллионы иранцев поддерживают власти страны
Иранцы разгневаны агрессией США и Израиля, миллионы жителей страны выходят на улицы для поддержки действий руководства страны, заявил глава иранского МИД Аббас... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, сша, израиль, иран, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аракчи заявил, что миллионы иранцев поддерживают власти страны

Аракчи: миллионы жителей Ирана выходят на улицы для поддержки действий властей

© AP Photo / Hassan AmmarАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Аббас Аракчи. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 мар - РИА Новости. Иранцы разгневаны агрессией США и Израиля, миллионы жителей страны выходят на улицы для поддержки действий руководства страны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
"Ну где эти протестующие? Сейчас у нас миллионы людей на улицах в поддержку исламской республики, в поддержку нового верховного лидера, в поддержку армии, вооруженных сил. Где протестующие? Большинство сейчас разгневаны из-за этой агрессии. Они поддерживают наши вооруженные силы. Они на улицах с иранскими флагами повсюду", – сказал Аракчи в интервью PBS.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава МИД Ирана заявил, что переговоров с США не будет
