18:38 10.03.2026
Apple подала заявку на регистрацию в России товарного знака "умных часов"
технологии
россия
apple
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
технологии, россия, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Россия, Apple, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Apple подала заявку на регистрацию в РФ товарного знака "умных часов", выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака Connect to Apple Watch поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Эппл Инк".
Согласно документам, под товарным знаком компания хочет продавать в России смарт-часы, наушники, фитнес-оборудование, игровые устройства, компьютеры, а также программное обеспечение.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
В 2022 года компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака
Вчера, 15:46
 
ТехнологииРоссияAppleФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
