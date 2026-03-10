https://ria.ru/20260310/apple-2079775743.html
Apple подала заявку на регистрацию в России товарного знака "умных часов"
Apple подала заявку на регистрацию в России товарного знака "умных часов" - РИА Новости, 10.03.2026
Apple подала заявку на регистрацию в России товарного знака "умных часов"
Apple подала заявку на регистрацию в РФ товарного знака "умных часов", выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 10.03.2026
технологии
россия
apple
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
Технологии, Россия, Apple, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
