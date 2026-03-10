Весной может ухудшаться самочувствие, предупредила врач

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Весной у людей может ухудшаться самочувствие, у них могут возникать апатия, головные боли и бессонница, сообщила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

"Весна - это непростое время как для природы, так и для человека, который является ее частью. Как природе весной нужно начать новый цикл развития, выбросить листочки, зацвести, так и человеку нужно откуда-то взять силы, чтобы начать новый жизненный цикл", - сказала Крашкина в беседе с информационным порталом РИАМО

Как добавила врач, по этому причине у многих людей, которые подошли к весне без достаточного энергетического потенциала или жизненного тонуса, в этот период возникают апатия, плохое настроение, головные боли, бессонница.