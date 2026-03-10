Азербайджан отправил гуманитарную помощь в Иран

БАКУ, 10 мар - РИА Новости. Десять тонн муки, около двух тонн лекарств и медпринадлежностей, а также другая гуманитарная помощь направлены в Иран из соседнего Азербайджана по поручению президента республики Ильхама Алиева, сообщает азербайджанское агентство АПА.
"В соответствии с расположением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего иранского народа в Иран отправлена гуманитарная помощь. В состав гуманитарной помощи, направленной в Исламскую Республику Иран автомобилями министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, входят 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, около 2 тонн лекарств и медицинских принадлежностей", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.