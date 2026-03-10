Азербайджан отправил гуманитарную помощь в Иран

БАКУ, 10 мар - РИА Новости. Десять тонн муки, около двух тонн лекарств и медпринадлежностей, а также другая гуманитарная помощь направлены в Иран из соседнего Азербайджана по поручению президента республики Ильхама Алиева, сообщает азербайджанское агентство АПА.