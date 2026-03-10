Число россиян, посетивших Анталью в феврале, снизилось на восемь процентов

СТАМБУЛ, 10 мар – РИА Новости. Анталью в феврале посетили более 31 тысячи россиян, что на 8% меньше, чем годом ранее, выяснило РИА Новости на основе официальной статистики.

Анталья за 2025 год приняла более 17 миллионов туристов, установив новый рекорд, больше всего иностранцев прибыло из России , сообщил ранее министр туризма Мехмет Нури Эрсой.

"В феврале в Анталью из-за рубежа авиатранспортом прибыли 31,4 тысячи россиян, что на 8% ниже показателей февраля 2025 года – тогда на курорт прибыли более 34 тысячи россиян", - говорится в статистике, предоставленной РИА Новости источником в туриндустрии.

В январе Анталью посетили более 43,5 тысячи россиян, данный показатель на 9% лучше, чем годом ранее. В январе россияне были в лидерах среди иностранцев, в феврале – уступили гражданам ФРГ

За январь-февраль в Анталье побывали более 75 тысяч россиян – на 1% больше, чем за такой же период 2025 года. Лидерами по иностранному турпотоку оказались ФРГ – более 85 тысяч туристов, хотя наблюдается снижение на 5% по сравнению с годом ранее.

Значительное снижение интереса за два месяца наблюдается среди британцев (третье место среди иностранцев, на 17% меньше), граждан Нидерландов (снижение на 17%), французов (снижение на 34%).