Число россиян, посетивших Анталью в феврале, снизилось на восемь процентов
12:32 10.03.2026 (обновлено: 12:39 10.03.2026)
Число россиян, посетивших Анталью в феврале, снизилось на восемь процентов
Анталью в феврале посетили более 31 тысячи россиян, что на 8% меньше, чем годом ранее, выяснило РИА Новости на основе официальной статистики. РИА Новости, 10.03.2026
Число россиян, посетивших Анталью в феврале, снизилось на восемь процентов

РИА Новости: число посетивших Анталью в феврале россиян снизилось на 8%

© iStock.com / Aleh VaranishchaКвартал Калеичи, Анталья
Квартал Калеичи, Анталья - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© iStock.com / Aleh Varanishcha
Квартал Калеичи, Анталья. Архивное фото
СТАМБУЛ, 10 мар – РИА Новости. Анталью в феврале посетили более 31 тысячи россиян, что на 8% меньше, чем годом ранее, выяснило РИА Новости на основе официальной статистики.
Анталья за 2025 год приняла более 17 миллионов туристов, установив новый рекорд, больше всего иностранцев прибыло из России, сообщил ранее министр туризма Мехмет Нури Эрсой.
Самолет авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами
Вчера, 08:39
"В феврале в Анталью из-за рубежа авиатранспортом прибыли 31,4 тысячи россиян, что на 8% ниже показателей февраля 2025 года – тогда на курорт прибыли более 34 тысячи россиян", - говорится в статистике, предоставленной РИА Новости источником в туриндустрии.
В январе Анталью посетили более 43,5 тысячи россиян, данный показатель на 9% лучше, чем годом ранее. В январе россияне были в лидерах среди иностранцев, в феврале – уступили гражданам ФРГ.
За январь-февраль в Анталье побывали более 75 тысяч россиян – на 1% больше, чем за такой же период 2025 года. Лидерами по иностранному турпотоку оказались ФРГ – более 85 тысяч туристов, хотя наблюдается снижение на 5% по сравнению с годом ранее.
Значительное снижение интереса за два месяца наблюдается среди британцев (третье место среди иностранцев, на 17% меньше), граждан Нидерландов (снижение на 17%), французов (снижение на 34%).
В общей сложности за два месяца в Анталью прибыли более 451 тысячи иностранцев – на 6% меньше, чем в 2025 году.
Берег Индийского океана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
АТОР назвал число российских туристов, застрявших на тропических островах
9 марта, 16:49
 
Анталья (провинция)РоссияТуризм
 
 
