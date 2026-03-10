https://ria.ru/20260310/antalya-2079666507.html
Число россиян, посетивших Анталью в феврале, снизилось на восемь процентов
Число россиян, посетивших Анталью в феврале, снизилось на восемь процентов - РИА Новости, 10.03.2026
Число россиян, посетивших Анталью в феврале, снизилось на восемь процентов
Анталью в феврале посетили более 31 тысячи россиян, что на 8% меньше, чем годом ранее, выяснило РИА Новости на основе официальной статистики.
анталья (провинция)
россия
туризм
анталья (провинция)
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987340571_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ed53a21ea97b51777522561c2c5730d9.jpg
Число россиян, посетивших Анталью в феврале, снизилось на восемь процентов
РИА Новости: число посетивших Анталью в феврале россиян снизилось на 8%
СТАМБУЛ, 10 мар – РИА Новости. Анталью в феврале посетили более 31 тысячи россиян, что на 8% меньше, чем годом ранее, выяснило РИА Новости на основе официальной статистики.
Анталья
за 2025 год приняла более 17 миллионов туристов, установив новый рекорд, больше всего иностранцев прибыло из России
, сообщил ранее министр туризма Мехмет Нури Эрсой.
"В феврале в Анталью из-за рубежа авиатранспортом прибыли 31,4 тысячи россиян, что на 8% ниже показателей февраля 2025 года – тогда на курорт прибыли более 34 тысячи россиян", - говорится в статистике, предоставленной РИА Новости источником в туриндустрии.
В январе Анталью посетили более 43,5 тысячи россиян, данный показатель на 9% лучше, чем годом ранее. В январе россияне были в лидерах среди иностранцев, в феврале – уступили гражданам ФРГ
.
За январь-февраль в Анталье побывали более 75 тысяч россиян – на 1% больше, чем за такой же период 2025 года. Лидерами по иностранному турпотоку оказались ФРГ – более 85 тысяч туристов, хотя наблюдается снижение на 5% по сравнению с годом ранее.
Значительное снижение интереса за два месяца наблюдается среди британцев (третье место среди иностранцев, на 17% меньше), граждан Нидерландов
(снижение на 17%), французов (снижение на 34%).
В общей сложности за два месяца в Анталью прибыли более 451 тысячи иностранцев – на 6% меньше, чем в 2025 году.