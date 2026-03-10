https://ria.ru/20260310/amerika-2079657433.html
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"
Американский журналист Такер Карлсон во вторник заявил, что если США действительно нанесли удар по школе для девочек в Иране, то страна "не стоит того, чтобы за РИА Новости, 10.03.2026
Такер Карлсон: если США атаковали школу, то они "не стоят, чтобы за них воевать"
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во вторник заявил, что если США действительно нанесли удар по школе для девочек в Иране, то страна "не стоит того, чтобы за нее воевать".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
в интервью РИА Новости заявляла, что отсутствие должной реакции со стороны Запада на убийство девочек в иранской школе носит чудовищный характер.
"Если вы просыпаетесь утром и видите, что живете в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за нее", - сказал он на видео, опубликованном на его сайте
.
Он призвал тщательно расследовать инцидент.
"Как американцы мы должны верить, что это была трагическая ошибка, но мы должны это подтвердить. Мы должны знать наверняка, чтобы сохранить нашу честь", - отметил Карлсон
.
Журналист обратил внимание на некоторые вопросы о том, насколько случайным был этот инцидент.
"Вы должны поверить, что это была случайность, несмотря на то, что по нему ударили дважды с интервалом в 40 минут, что очень похоже на двойное попадание, то есть на один удар, а затем на удар по людям, которые пришли спасать раненых. Вот как это выглядит", - считает Карлсон.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке
, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.
МИД РФ осудил нападение США
и Израиля
. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона
к гибели учениц школы.