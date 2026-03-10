Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать" - РИА Новости, 10.03.2026
11:59 10.03.2026
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"
Американский журналист Такер Карлсон во вторник заявил, что если США действительно нанесли удар по школе для девочек в Иране, то страна "не стоит того, чтобы за
2026
в мире, сша, иран, россия, такер карлсон, мария захарова, аббас аракчи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Россия, Такер Карлсон, Мария Захарова, Аббас Аракчи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"

Такер Карлсон: если США атаковали школу, то они "не стоят, чтобы за них воевать"

Американский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во вторник заявил, что если США действительно нанесли удар по школе для девочек в Иране, то страна "не стоит того, чтобы за нее воевать".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости заявляла, что отсутствие должной реакции со стороны Запада на убийство девочек в иранской школе носит чудовищный характер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп раскритиковал Такера Карлсона за его несогласие с операцией в Иране
5 марта, 23:53
"Если вы просыпаетесь утром и видите, что живете в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за нее", - сказал он на видео, опубликованном на его сайте.
Он призвал тщательно расследовать инцидент.
"Как американцы мы должны верить, что это была трагическая ошибка, но мы должны это подтвердить. Мы должны знать наверняка, чтобы сохранить нашу честь", - отметил Карлсон.
Журналист обратил внимание на некоторые вопросы о том, насколько случайным был этот инцидент.
"Вы должны поверить, что это была случайность, несмотря на то, что по нему ударили дважды с интервалом в 40 минут, что очень похоже на двойное попадание, то есть на один удар, а затем на удар по людям, которые пришли спасать раненых. Вот как это выглядит", - считает Карлсон.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Израиль нанес удар по школе в иранской провинции Маркази, пишут СМИ
Вчера, 08:10
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц школы.
Обломки снаряда, которым, предположительно, был нанесен удар по школе в Иране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Маркировка США была на снаряде с места удара по школе в Иране, пишут СМИ
Вчера, 09:11
 
В миреСШАИранРоссияТакер КарлсонМария ЗахароваАббас АракчиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
