Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во вторник заявил, что если США действительно нанесли удар по школе для девочек в Иране, то страна "не стоит того, чтобы за нее воевать".

"Вы должны поверить, что это была случайность, несмотря на то, что по нему ударили дважды с интервалом в 40 минут, что очень похоже на двойное попадание, то есть на один удар, а затем на удар по людям, которые пришли спасать раненых. Вот как это выглядит", - считает Карлсон.