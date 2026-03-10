Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что переброска средств ПВО не связана с нехваткой вооружения - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/amerika-2079637176.html
В США заявили, что переброска средств ПВО не связана с нехваткой вооружения
В США заявили, что переброска средств ПВО не связана с нехваткой вооружения - РИА Новости, 10.03.2026
В США заявили, что переброска средств ПВО не связана с нехваткой вооружения
В США заявляют, что переброска американских средств ПВО на Ближний Восток из других регионов не связана с нехваткой вооружения, а является лишь мерой... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:49:00+03:00
2026-03-10T10:49:00+03:00
в мире
ближний восток
иран
сша
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875057035_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_92d2f9fc2eea843812a66fc7a6014484.jpg
https://ria.ru/20260310/tramp-2079636297.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079613189.html
ближний восток
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875057035_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_be8d105905eccfbed0d72f1493c8b4b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, иран, сша, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, США, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США заявили, что переброска средств ПВО не связана с нехваткой вооружения

WP: США заявляют, что переброска сил ПВО на Ближний Восток не вызвана нехваткой

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В США заявляют, что переброска американских средств ПВО на Ближний Восток из других регионов не связана с нехваткой вооружения, а является лишь мерой предосторожности на случай резкого увеличения Ираном частоты ответных ударов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на чиновников.
Как пишет газета со ссылкой на чиновника, Пентагон перебрасывает часть систем ПРО THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток. Также американские военные заимствуют имеющиеся в Индо-Тихоокеанском регионе и других местах ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана
Вчера, 10:46
"Один из чиновников заявил, что действия (переброска вооружения - ред.) не были вызваны непосредственной нехваткой вооружения на Ближнем Востоке, а являются, скорее, мерами предосторожности на случай, если Иран резко увеличит число своих ответных ударов", - сообщает издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Вчера, 09:09
 
В миреБлижний ВостокИранСШАМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала