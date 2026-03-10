Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране
09:21 10.03.2026 (обновлено: 09:52 10.03.2026)
СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране
СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране
Вашингтон в начале операции против Тегерана потратил боеприпасов почти на шесть миллиардов долларов, пишет Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.03.2026
СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране

WP: США за два дня конфликта с Ираном потратили боеприпасов на $5,6 миллиарда

Истребитель F/A-18E Super Hornet готовится к взлету с авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln
Истребитель F/A-18E Super Hornet готовится к взлету с авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / US Navy
Истребитель F/A-18E Super Hornet готовится к взлету с авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вашингтон в начале операции против Тегерана потратил боеприпасов почти на шесть миллиардов долларов, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
«

"За первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов", — говорится в статье.

Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Вчера, 09:09
Как отметило издание, некоторые члены конгресса обеспокоены скоростью, с которой Штаты расходуют высокотехнологичное вооружение, запасы которого и без того малы. По данным WP, американцы направляют на Ближний Восток ресурсы из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский.
Комментируя ситуацию, представитель Пентагона Шон Парнелл заявил газете, что у ведомства есть "все необходимое для выполнения любой задачи по выбору президента".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: советники Трампа призвали его быстро найти выход из конфликта с Ираном
Вчера, 06:56
В конце февраля США и Израиль начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
