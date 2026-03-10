СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вашингтон в начале операции против Тегерана потратил боеприпасов почти на шесть миллиардов долларов, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
«
"За первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов", — говорится в статье.
Как отметило издание, некоторые члены конгресса обеспокоены скоростью, с которой Штаты расходуют высокотехнологичное вооружение, запасы которого и без того малы. По данным WP, американцы направляют на Ближний Восток ресурсы из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский.
Комментируя ситуацию, представитель Пентагона Шон Парнелл заявил газете, что у ведомства есть "все необходимое для выполнения любой задачи по выбору президента".
В конце февраля США и Израиль начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.