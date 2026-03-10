СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране

"За первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов", — говорится в статье.

Комментируя ситуацию, представитель Пентагона Шон Парнелл заявил газете, что у ведомства есть "все необходимое для выполнения любой задачи по выбору президента".