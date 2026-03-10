Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к России - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 10.03.2026 (обновлено: 17:22 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/alyuminiy-2079755320.html
Bloomberg: кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к России
Bloomberg: кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к России - РИА Новости, 10.03.2026
Bloomberg: кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к России
Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:11:00+03:00
2026-03-10T17:22:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
русал
военная операция сша и израиля против ирана
алюминий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820044130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfb42bb7a0ff5f7cee060af594a09df3.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
https://ria.ru/20260310/strana-2079547299.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820044130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8d0eaa504a30b7588965c66102766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, иран, русал, военная операция сша и израиля против ирана, алюминий
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Русал, Военная операция США и Израиля против Ирана, алюминий
Bloomberg: кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к России

Bloomberg: ситуация в Иране заставила японские компании обратиться к "Русалу"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник в цехе алюминиевого завода компании "Русал"
Сотрудник в цехе алюминиевого завода компании Русал - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудник в цехе алюминиевого завода компании "Русал". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым поставкам этого промышленного металла, пишет агентство Bloomberg.
"Сбои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке, подтолкнули ряд японских производителей автозапчастей к переговорам с российским гигантом "Русалом", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
Переговоры о покупке литейных сплавов, используемых в автомобильной промышленности для производства запчастей, ведутся уже около недели, отметили источники. Один из них сообщил, что некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время.
Несколько южнокорейских производителей автозапчастей также обратились к "Русалу", заявили анонимные источники.
РИА Новости направило запрос в "Русал".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Нормальность как сенсация: страна, у которой все в порядке
Вчера, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Биржевая цена алюминия 9 марта поднялась до самого высокого уровня с начала апреля 2022 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
В миреБлижний ВостокСШАИранРусалВоенная операция США и Израиля против Иранаалюминий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала