Bloomberg: кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к России
2026-03-10T17:11:00+03:00
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым поставкам этого промышленного металла, пишет агентство Bloomberg
.
"Сбои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке
, подтолкнули ряд японских производителей автозапчастей к переговорам с российским гигантом "Русалом
", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Переговоры о покупке литейных сплавов, используемых в автомобильной промышленности для производства запчастей, ведутся уже около недели, отметили источники. Один из них сообщил, что некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время.
Несколько южнокорейских производителей автозапчастей также обратились к "Русалу", заявили анонимные источники.
РИА Новости направило запрос в "Русал".
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Биржевая цена алюминия 9 марта поднялась до самого высокого уровня с начала апреля 2022 года.