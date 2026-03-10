Bloomberg: кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым поставкам этого промышленного металла, пишет агентство Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым поставкам этого промышленного металла, пишет агентство Bloomberg

"Сбои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке , подтолкнули ряд японских производителей автозапчастей к переговорам с российским гигантом " Русалом ", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры о покупке литейных сплавов, используемых в автомобильной промышленности для производства запчастей, ведутся уже около недели, отметили источники. Один из них сообщил, что некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время.

Несколько южнокорейских производителей автозапчастей также обратились к "Русалу", заявили анонимные источники.

РИА Новости направило запрос в "Русал".

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.