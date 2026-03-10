https://ria.ru/20260310/aeroport-2079741176.html
В аэропорту Сочи ввели ограничения
В аэропорту Сочи ввели ограничения - РИА Новости, 10.03.2026
В аэропорту Сочи ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:40:00+03:00
2026-03-10T16:40:00+03:00
2026-03-10T16:40:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156354/60/1563546041_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_e3252c94b73d0c1ae7d4aa4ef3e5d9f1.jpg
https://ria.ru/20260310/krasnodar-2079697662.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156354/60/1563546041_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_d4cb1c9ad828a17a0d3cf96ecb4b54ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Сочи ввели ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения