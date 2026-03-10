КМЗ передал МЧС России 30 аэролодок 650-К с двойным опережением графика

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" поставил МЧС 30 и 57 аэролодок 650-К, опережая сроки выполнения контракта вдвое, сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

Согласно контракту, стоимость которого 1,3 миллиарда рублей, МЧС должно получить 57 аэролодок до 1 декабря 2027 года.

"С ноября по март мы уже поставили 30 аэролодок для МЧС. Осталось 27, которые также передадим заказчику с двойным опережением срока", - сказал Даниленко.

Он отметил, что КМЗ успешно испытал все переданные лодки. "В основном их заказывают спасатели МЧС для спасения рыбаков, тонущих людей. Сложность в том, что по техническому заданию эта лодка должна быть с дизельным мотором, который в России еще никто не разрабатывал, но проблема была нами решена", - сказал собеседник агентства.

Даниленко пояснил, что аэролодки - это суда, которые двигаются от воздушного винта. За счет такого движения аэролодка может преодолевать множество различных препятствий, например, болотистую местность, выходить на берег, двигаться по торосам, льду, снегу. Может также использоваться для доставки людей и грузов на удаленные нефтегазовые объекты.