"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая - РИА Новости, 10.03.2026
17:24 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/aeroflot-2079759204.html
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая - РИА Новости, 10.03.2026
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что запланировала на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая в Москву. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:24:00+03:00
2026-03-10T17:24:00+03:00
дубай
москва
сша
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131679/02/1316790212_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a148c3ea907a59f3d6fff189f2115fb4.jpg
https://ria.ru/20260310/bakhreyn-2079758426.html
https://ria.ru/20260310/aeroflot-2079757554.html
дубай
москва
сша
дубай, москва, сша, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Москва, США, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая

"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из ОАЭ в Москву

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что запланировала на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая в Москву.
"Аэрофлот 11 марта выполнит два завершающих рейса из ОАЭ для перевозки пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам: SU525 и SU521 по маршруту Дубай - Москва, вылет в 13.10 и 15.40", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Туроператоры вывезли почти всех россиян из Бахрейна, заявили в АТОР
Вчера, 17:21
Пассажиры без ранее оформленной перевозки могут приобрести билеты на эти рейсы, отметил "Аэрофлот". Путешественников, у которых есть билеты, оповестят по контактам, указанным в бронировании, уточнил перевозчик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ
Вчера, 17:18
 
ДубайМоскваСШААэрофлотВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
