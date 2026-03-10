https://ria.ru/20260310/aeroflot-2079759204.html
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая - РИА Новости, 10.03.2026
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что запланировала на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая в Москву. РИА Новости, 10.03.2026
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из ОАЭ в Москву