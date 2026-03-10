Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ - РИА Новости, 10.03.2026
17:18 10.03.2026 (обновлено: 17:19 10.03.2026)
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ - РИА Новости, 10.03.2026
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" со дня запуска вывозных рейсов 3 марта отправила в Россию из Дубая и Абу-Даби 8,7 тысячи пассажиров на 24 рейсах, сообщил перевозчик. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, дубай, абу-даби, сша, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Абу-Даби, США, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ

"Аэрофлот" с 3 марта вывез в Россию 8,7 тысячи пассажиров из Дубая и Абу-Даби

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" со дня запуска вывозных рейсов 3 марта отправила в Россию из Дубая и Абу-Даби 8,7 тысячи пассажиров на 24 рейсах, сообщил перевозчик.
"Начиная с 3 марта авиакомпания суммарно отправила из Дубая и Абу-Даби 24 рейса, на которых вывезено 8,7 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" с 11 марта приостанавливает выполнение рейсов в сообщении с ОАЭ, они будут возобновлены после нормализации обстановки в регионе, отметили в авиакомпании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Вчера, 14:29
 
В миреДубайАбу-ДабиСШААэрофлотВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
