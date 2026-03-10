https://ria.ru/20260310/aeroflot-2079757554.html
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ - РИА Новости, 10.03.2026
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" со дня запуска вывозных рейсов 3 марта отправила в Россию из Дубая и Абу-Даби 8,7 тысячи пассажиров на 24 рейсах, сообщил перевозчик. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:18:00+03:00
2026-03-10T17:18:00+03:00
2026-03-10T17:19:00+03:00
в мире
дубай
абу-даби
сша
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/39/1560963909_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_1f93fe8911e504280df4dbb14345478a.jpg
https://ria.ru/20260310/tailand-2079700699.html
дубай
абу-даби
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/39/1560963909_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_2d251200ccea693b706210734701c87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, абу-даби, сша, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Абу-Даби, США, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Аэрофлот" вернул в Россию 8,7 тысячи пассажиров из ОАЭ
"Аэрофлот" с 3 марта вывез в Россию 8,7 тысячи пассажиров из Дубая и Абу-Даби