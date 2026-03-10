"Аэроэкспресс" перевез свыше 60 тысяч пассажиров за праздничные выходные

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поезда и экспресс-автобусы компании "Аэроэкспресс" с 7 по 9 марта перевезли свыше 60 тысяч человек, больше всего пассажиров доставлено в аэропорт "Шереметьево" - 42 тысячи, сообщили РИА Новости в компании.
"За прошедшие праздничные выходные, с 7 по 9 марта, поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" перевезли более 60 тысяч человек. Больше всего пассажиров было доставлено в аэропорт "Шереметьево" – 42 тысячи человек, на аэропорт "Домодедово" пришлось почти 20 тысяч пассажиров", - сообщил перевозчик.
Уточняется, что в длинные выходные пассажиры чаще всего пользовались поездами и экспресс-автобусами перевозчика 7 марта.
В целом поездами воспользовались около 40 тысяч человек, экспресс-автобусами – еще 23 тысячи пассажиров.
"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.