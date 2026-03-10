"Аэроэкспресс" перевез свыше 60 тысяч пассажиров за праздничные выходные

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поезда и экспресс-автобусы компании "Аэроэкспресс" с 7 по 9 марта перевезли свыше 60 тысяч человек, больше всего пассажиров доставлено в аэропорт "Шереметьево" - 42 тысячи, сообщили РИА Новости в компании.

"За прошедшие праздничные выходные, с 7 по 9 марта, поезда и экспресс-автобусы " Аэроэкспресса " перевезли более 60 тысяч человек. Больше всего пассажиров было доставлено в аэропорт " Шереметьево " – 42 тысячи человек, на аэропорт " Домодедово " пришлось почти 20 тысяч пассажиров", - сообщил перевозчик.

Уточняется, что в длинные выходные пассажиры чаще всего пользовались поездами и экспресс-автобусами перевозчика 7 марта.

В целом поездами воспользовались около 40 тысяч человек, экспресс-автобусами – еще 23 тысячи пассажиров.