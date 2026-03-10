Рейтинг@Mail.ru
"Аэроэкспресс" перевез свыше 60 тысяч пассажиров за праздничные выходные - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/aeroekspress-2079749889.html
"Аэроэкспресс" перевез свыше 60 тысяч пассажиров за праздничные выходные
"Аэроэкспресс" перевез свыше 60 тысяч пассажиров за праздничные выходные - РИА Новости, 10.03.2026
"Аэроэкспресс" перевез свыше 60 тысяч пассажиров за праздничные выходные
Поезда и экспресс-автобусы компании "Аэроэкспресс" с 7 по 9 марта перевезли свыше 60 тысяч человек, больше всего пассажиров доставлено в аэропорт "Шереметьево"... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:55:00+03:00
2026-03-10T16:55:00+03:00
москва
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963111741_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_9bd9bc82c2e42d25faf93a3b8b82873e.jpg
https://ria.ru/20260207/aeroekspress-2072915438.html
https://ria.ru/20260310/sud-2079648462.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963111741_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fd7ccc3c7f295b255035a93c4d68153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
"Аэроэкспресс" перевез свыше 60 тысяч пассажиров за праздничные выходные

РИА Новости: "Аэроэкспресс" перевез свыше 60 тысяч пассажиров за праздники

© РИА Новости / Мария СеливановаАэроэкспресс в Москве
Аэроэкспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Аэроэкспресс в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поезда и экспресс-автобусы компании "Аэроэкспресс" с 7 по 9 марта перевезли свыше 60 тысяч человек, больше всего пассажиров доставлено в аэропорт "Шереметьево" - 42 тысячи, сообщили РИА Новости в компании.
"За прошедшие праздничные выходные, с 7 по 9 марта, поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" перевезли более 60 тысяч человек. Больше всего пассажиров было доставлено в аэропорт "Шереметьево" – 42 тысячи человек, на аэропорт "Домодедово" пришлось почти 20 тысяч пассажиров", - сообщил перевозчик.
Еда в самолете - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров
7 февраля, 17:44
Уточняется, что в длинные выходные пассажиры чаще всего пользовались поездами и экспресс-автобусами перевозчика 7 марта.
В целом поездами воспользовались около 40 тысяч человек, экспресс-автобусами – еще 23 тысячи пассажиров.
"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
Российский герб в зале Верховного суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Верховный суд подтвердил законность передачи Домодедово государству
Вчера, 11:19
 
МоскваАэроэкспрессШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала