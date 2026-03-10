Рейтинг@Mail.ru
Вопросы жилищного строительства обсудили на форуме в Адыгее - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
16:53 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/adygeya-2079748861.html
Вопросы жилищного строительства обсудили на форуме в Адыгее
Вопросы жилищного строительства обсудили на форуме в Адыгее - РИА Новости, 10.03.2026
Вопросы жилищного строительства обсудили на форуме в Адыгее
Участники форума "Есть результат!" в Адыгее обсудили вопросы жилищного строительства, комплексной застройки территорий, развития дорожной инфраструктуры и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:53:00+03:00
2026-03-10T16:53:00+03:00
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
строительство
форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897312130_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_25ef0a799b17e79aad44c2396b08611a.jpg
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897312130_24:0:1624:1200_1920x0_80_0_0_ef7dd315f8fc2c4e95ac1fd8797836a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, мурат кумпилов, строительство, форум
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Строительство, Форум
Вопросы жилищного строительства обсудили на форуме в Адыгее

Вопросы жилищного строительства обсудили на форуме "Есть результат!" в Адыгее

© Фото : пресс-службы Главы Республики АдыгеяМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : пресс-службы Главы Республики Адыгея
Мурат Кумпилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Участники форума "Есть результат!" в Адыгее обсудили вопросы жилищного строительства, комплексной застройки территорий, развития дорожной инфраструктуры и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Во вторник открылся отчетно-программный форум "Есть результат!" партии "Единая Россия" в Республике Адыгея. Он приурочен к отчету партии о реализации народной программы. Основная тема форума — жилищное строительство.
Эксперты отметили важность продолжения партийного проекта "Городская среда", который получил положительный отклик среди граждан, в том числе благодаря контролю членами партии результатов благоустройства. Также в центре внимания однопартийцев — реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"В рамках реализации федерального проекта "Жилье" с 2019 по 2026 годы в Адыгее введено в эксплуатацию 3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе — 184 многоквартирных дома. В республике достигнут показатель 1,2 квадратного метра введенного жилья на душу населения. По итогам прошлого года в Адыгее введено в строй 600 тысяч квадратных метров жилья, в 2026 году также планируется ввести не менее 600 тысяч квадратных метров жилья, что позволит к 2030 году достичь плановый показатель по вводу жилья в 2,9 миллиона квадратных метров", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере Max.
Участники круглого стола отдельно остановились на изменениях в сфере жилищного строительства и ЖКХ, обсудили лучшие практики поддержки жилищного строительства. Дополнительно рассмотрены вопросы ремонта и строительства социальных объектов в Херсонской области, восстановления подшефного Генического района.
"Что касается обновления дорожной сети, то Адыгея — в числе лидеров в стране. С 2020 по 2025 годы введены в эксплуатацию 409 объектов общей протяженностью 592 километра. За шесть лет доля дорожной сети городских агломераций выросла на 24,5% и достигла 88,7%. Будем использовать весь инструментарий национальных проектов, госпрограмм и партийных проектов "Единой России", чтобы сохранить набранную динамику", — подчеркнул Кумпилов.
Помимо этого, на форуме обсудили задачи по совершенствованию поддержки ветеранов, участников СВО и их семей. Участники дискуссионной площадки подчеркнули эффективность действующих мер социальной защиты и адресной помощи.
При совместной деятельности филиала госфонда "Защитники Отечества", регионального отделения партии "Единая Россия", органов власти всех уровней, волонтерских организаций в Адыгее создана система комплексной поддержки ветеранов и участников СВО, их семей. Действует региональная кадровая программа "Герои Адыгеи", ряд льгот и мер финансовой поддержки для детей и военнослужащих. Они касаются медпомощи, реабилитации, диспансеризации, трудоустройства, юридических консультаций, вовлечения в общественную жизнь региона, организации летнего отдыха и бесплатного питания для детей участников СВО.
Особое внимание уделяется адресной помощи, тщательному рассмотрению обращений, поступивших от участников СВО и их семей, в том числе через филиал госфонда "Защитники Отечества". Только в 2025 году было отработано свыше 6,6 тысячи обращений, 96% из которых решены положительно. На базе штаба регионального отделения "Единой России" постоянно действуют волонтеры, организуются благотворительные акции. Всего в зону СВО отправлено более 5,8 тысячи тонн гуманитарного груза.
"В рамках работы над формированием Народной программы выработали конкретные предложения по расширению механизмов поддержки участников СВО и их семей. Отдельное внимание — помощи подшефным районам Херсонской области, организации благотворительных акций. Важно, что центром этой работы стал штаб "Единой России", который объединяет большое число неравнодушных граждан", — заключил Кумпилов.
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловСтроительствоФорум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала