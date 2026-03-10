Вопросы жилищного строительства обсудили на форуме в Адыгее

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Участники форума "Есть результат!" в Адыгее обсудили вопросы жилищного строительства, комплексной застройки территорий, развития дорожной инфраструктуры и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Во вторник открылся отчетно-программный форум "Есть результат!" партии "Единая Россия" в Республике Адыгея. Он приурочен к отчету партии о реализации народной программы. Основная тема форума — жилищное строительство.

Эксперты отметили важность продолжения партийного проекта "Городская среда", который получил положительный отклик среди граждан, в том числе благодаря контролю членами партии результатов благоустройства. Также в центре внимания однопартийцев — реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"В рамках реализации федерального проекта "Жилье" с 2019 по 2026 годы в Адыгее введено в эксплуатацию 3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе — 184 многоквартирных дома. В республике достигнут показатель 1,2 квадратного метра введенного жилья на душу населения. По итогам прошлого года в Адыгее введено в строй 600 тысяч квадратных метров жилья, в 2026 году также планируется ввести не менее 600 тысяч квадратных метров жилья, что позволит к 2030 году достичь плановый показатель по вводу жилья в 2,9 миллиона квадратных метров", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере Max.

Участники круглого стола отдельно остановились на изменениях в сфере жилищного строительства и ЖКХ, обсудили лучшие практики поддержки жилищного строительства. Дополнительно рассмотрены вопросы ремонта и строительства социальных объектов в Херсонской области, восстановления подшефного Генического района.

"Что касается обновления дорожной сети, то Адыгея — в числе лидеров в стране. С 2020 по 2025 годы введены в эксплуатацию 409 объектов общей протяженностью 592 километра. За шесть лет доля дорожной сети городских агломераций выросла на 24,5% и достигла 88,7%. Будем использовать весь инструментарий национальных проектов, госпрограмм и партийных проектов "Единой России", чтобы сохранить набранную динамику", — подчеркнул Кумпилов.

Помимо этого, на форуме обсудили задачи по совершенствованию поддержки ветеранов, участников СВО и их семей. Участники дискуссионной площадки подчеркнули эффективность действующих мер социальной защиты и адресной помощи.

При совместной деятельности филиала госфонда "Защитники Отечества", регионального отделения партии "Единая Россия", органов власти всех уровней, волонтерских организаций в Адыгее создана система комплексной поддержки ветеранов и участников СВО, их семей. Действует региональная кадровая программа "Герои Адыгеи", ряд льгот и мер финансовой поддержки для детей и военнослужащих. Они касаются медпомощи, реабилитации, диспансеризации, трудоустройства, юридических консультаций, вовлечения в общественную жизнь региона, организации летнего отдыха и бесплатного питания для детей участников СВО.

Особое внимание уделяется адресной помощи, тщательному рассмотрению обращений, поступивших от участников СВО и их семей, в том числе через филиал госфонда "Защитники Отечества". Только в 2025 году было отработано свыше 6,6 тысячи обращений, 96% из которых решены положительно. На базе штаба регионального отделения "Единой России" постоянно действуют волонтеры, организуются благотворительные акции. Всего в зону СВО отправлено более 5,8 тысячи тонн гуманитарного груза.