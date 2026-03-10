Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби в промышленном комплексе произошел пожар из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 10.03.2026
14:42 10.03.2026
В Абу-Даби в промышленном комплексе произошел пожар из-за атаки БПЛА
В Абу-Даби в промышленном комплексе произошел пожар из-за атаки БПЛА
Пожар произошел в промышленном комплексе в городе Эр-Рувайс из-за атаки беспилотников, пострадавших нет, заявила пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби. РИА Новости, 10.03.2026
В Абу-Даби в промышленном комплексе произошел пожар из-за атаки БПЛА

В Эр-Рувайсе произошел пожар из-за атаки БПЛА, пострадавших нет

ДУБАЙ, 10 мар - РИА Новости. Пожар произошел в промышленном комплексе в городе Эр-Рувайс из-за атаки беспилотников, пострадавших нет, заявила пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби.
"Компетентные органы в эмирате Абу-Даби занимаются тушением пожара, который вспыхнул на одном из предприятий в промышленном комплексе Эр-Рувайса из-за атаки беспилотников. Пострадавших на данный момент не было зафиксировано", - говорится в заявлении пресс-службы.
