В Абу-Даби в промышленном комплексе произошел пожар из-за атаки БПЛА
В Абу-Даби в промышленном комплексе произошел пожар из-за атаки БПЛА
Пожар произошел в промышленном комплексе в городе Эр-Рувайс из-за атаки беспилотников, пострадавших нет, заявила пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:42:00+03:00
в мире
абу-даби
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
В Эр-Рувайсе произошел пожар из-за атаки БПЛА, пострадавших нет