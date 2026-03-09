Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Волонтеры и спасатели надеются найти живыми подростков, пропавших в субботу в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".