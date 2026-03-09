Рейтинг@Mail.ru
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079576222.html
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье - РИА Новости, 09.03.2026
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье
Волонтеры и спасатели надеются найти живыми подростков, пропавших в субботу в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:05:00+03:00
2026-03-09T23:05:00+03:00
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079356738_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_eefe09c51210a393991fcc1f79739011.jpg
https://ria.ru/20260309/podrostki-2079575742.html
https://ria.ru/20260309/podrostki-2079543570.html
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079356738_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_938b9db23b1022bdca0acc7c44222930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, звенигород, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Звенигород, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье

РИА Новости: поисковики надеются найти живыми пропавших в Звенигороде детей

© Фото : ЛизаАлерт/TelegramДобровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" продолжают поиски троих детей в Звенигороде
Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт продолжают поиски троих детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : ЛизаАлерт/Telegram
Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" продолжают поиски троих детей в Звенигороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Волонтеры и спасатели надеются найти живыми подростков, пропавших в субботу в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
«
"Мы надеемся, что мы найдем детей живых", - сказала собеседница агентства.
Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт продолжают поиски троих детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Жители Звенигорода помогают спасателям искать пропавших подростков
Вчера, 23:03
В центре также рассказали, что сейчас поиском подростков занимаются только профессиональные спасатели и добровольцы, поскольку работы усложнились погодными условиями.
По данным регионального главка МЧС 7 марта 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись.
Согласно свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Волонтеры прошли четыре километра по берегу в поисках детей в Звенигороде
Вчера, 18:06
 
ПроисшествияМоскваЗвенигородМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала