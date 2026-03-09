https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079576222.html
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье - РИА Новости, 09.03.2026
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье
Волонтеры и спасатели надеются найти живыми подростков, пропавших в субботу в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения... РИА Новости, 09.03.2026
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье
