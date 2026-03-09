Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавших детей в Звенигороде будут продолжаться ночью
13:42 09.03.2026 (обновлено: 13:45 09.03.2026)
Поиски пропавших детей в Звенигороде будут продолжаться ночью
Поиски пропавших детей в Звенигороде будут продолжаться ночью - РИА Новости, 09.03.2026
Поиски пропавших детей в Звенигороде будут продолжаться ночью
Поисково-спасательные работы в Звенигороде, где пропали трое подростков, будут продолжены и ночью, если дети не будут найдены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2026
происшествия, звенигород
Происшествия, Звенигород
Поиски пропавших детей в Звенигороде будут продолжаться ночью

Поиски трех пропавших подростков в Звенигороде будут продолжаться ночью

ЗВЕНИГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Звенигороде, где пропали трое подростков, будут продолжены и ночью, если дети не будут найдены, сообщили РИА Новости в национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"Поиски продолжаются, потихоньку спускаемся вниз по течению реки, информации новой пока нет. Привлечены все резервы, максимально отрабатываем все задачи, здесь на месте будем до окончания всех поисково-спасательных работ. Если понадобился, будем работать в ночь", - сказала собеседница агентства.
По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись.
Согласно свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Пропавших в подмосковном Звенигороде подростков в последний раз видел рыбак
8 марта, 19:45
 
Происшествия
 
 
