Поиски пропавших детей в Звенигороде будут продолжаться ночью

ЗВЕНИГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Звенигороде, где пропали трое подростков, будут продолжены и ночью, если дети не будут найдены, сообщили РИА Новости в национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
«
"Поиски продолжаются, потихоньку спускаемся вниз по течению реки, информации новой пока нет. Привлечены все резервы, максимально отрабатываем все задачи, здесь на месте будем до окончания всех поисково-спасательных работ. Если понадобился, будем работать в ночь", - сказала собеседница агентства.
По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись.
Согласно свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.