По Звенигороду расклеили ориентировки с информацией о пропавших детях
13:27 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079509049.html
По Звенигороду расклеили ориентировки с информацией о пропавших детях
По Звенигороду расклеили ориентировки с информацией о пропавших детях - РИА Новости, 09.03.2026
По Звенигороду расклеили ориентировки с информацией о пропавших детях
Ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" с информацией о троих пропавших в Звенигороде подростках расклеены по всему городу, передает... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:27:00+03:00
2026-03-09T13:27:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
звенигород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079424459_0:215:768:647_1920x0_80_0_0_aee146dd415cffa5190de92da8269edf.jpg
https://ria.ru/20260308/zvenigorod-2079415476.html
москва
звенигород
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), звенигород
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Звенигород
По Звенигороду расклеили ориентировки с информацией о пропавших детях

По всему Звенигороду расклеили ориентировки с информацией о пропавших трех детях

Поиск пропавших подростков в Звенигороде
Поиск пропавших подростков в Звенигороде
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтакте
Поиск пропавших подростков в Звенигороде. Архивное фото
ЗВЕНИГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" с информацией о троих пропавших в Звенигороде подростках расклеены по всему городу, передает корреспондент РИА Новости.
На улицах города также дежурит полиция, неподалеку от реки, около которой предположительно последний раз видели пропавших детей, развернут штаб отряда "ЛизаАлерт".
По данным регионального главка МЧС 7 марта 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт продолжают поиски троих детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Пропавших в Звенигороде детей ищут с помощью эхолотов
8 марта, 17:58
8 марта, 17:58
 
Происшествия
 
 
