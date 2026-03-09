По Звенигороду расклеили ориентировки с информацией о пропавших детях

ЗВЕНИГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" с информацией о троих пропавших в Звенигороде подростках расклеены по всему городу, передает корреспондент РИА Новости.

На улицах города также дежурит полиция, неподалеку от реки, около которой предположительно последний раз видели пропавших детей, развернут штаб отряда "ЛизаАлерт".