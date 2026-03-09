https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079483037.html
Волонтеры прошли за ночь более двух километров по реке в Звенигороде
Волонтеры прошли за ночь более двух километров по реке в Звенигороде - РИА Новости, 09.03.2026
Волонтеры прошли за ночь более двух километров по реке в Звенигороде
Волонтеры за ночь в условиях сильного снегопада прошли более двух километров по течению реки в подмосковном Звенигороде, где пропали трое детей, сообщили РИА... РИА Новости, 09.03.2026
