К поискам пропавших в Звенигороде детей привлекли квадрокоптеры

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поиски троих пропавших детей в подмосковном Звенигороде продолжаются, привлечены все резервы, используются квадрокоптеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".