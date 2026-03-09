https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079482755.html
К поискам пропавших в Звенигороде детей привлекли квадрокоптеры
Поиски троих пропавших детей в подмосковном Звенигороде продолжаются, привлечены все резервы, используются квадрокоптеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2026
происшествия
звенигород
москва
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
звенигород
москва
московская область (подмосковье)
Пропавших в субботу в Звенигороде детей ищут квадрокоптерами