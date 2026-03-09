"Спас Град" рассказал, сколько продлятся поиски трех детей в Звенигороде

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Звенигороде продолжаются, они будут идти, пока не будут найдены все три пропавших ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".