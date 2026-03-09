https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079478589.html
"Спас Град" рассказал, сколько продлятся поиски трех детей в Звенигороде
"Спас Град" рассказал, сколько продлятся поиски трех детей в Звенигороде - РИА Новости, 09.03.2026
"Спас Град" рассказал, сколько продлятся поиски трех детей в Звенигороде
Поисково-спасательные работы в Звенигороде продолжаются, они будут идти, пока не будут найдены все три пропавших ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:39:00+03:00
2026-03-09T09:39:00+03:00
2026-03-09T09:39:00+03:00
звенигород
москва
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079423194_0:271:1180:935_1920x0_80_0_0_8c4dd0ca3850e9bf8d6ea48d128aea5a.jpg
https://ria.ru/20260308/podrostki-2079426858.html
звенигород
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079423194_0:77:1177:960_1920x0_80_0_0_bdfc730006396d4869f117683ca10f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
звенигород, москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Звенигород, Москва, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
"Спас Град" рассказал, сколько продлятся поиски трех детей в Звенигороде
"Спас Град": поиски трех детей в Звенигороде продолжатся, пока не найдут всех