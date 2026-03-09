Пугачева может лишиться товарного знака в России

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева может в августе потерять право на товарный знак "Баронесса фон Орбах", если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Впервые товарный знак "Баронесса фон Орбах" Роспатент зарегистрировал в 1997 году. Как сообщали в СМИ, у бывшего мужа певицы, отца Кристины Орбакайте, актера Миколаса Орбакаса есть аристократические корни, а он сам — потомственный литовский барон фон Орбах.
Согласно документам, Пугачева несколько раз продлевала срок регистрации знака, последний раз запись вносилась в государственный реестр в 2016 году. Тогда певица смогла продлить товарный знак до августа 2026 года.
Под товарным знаком "Баронесса фон Орбах" Пугачева может в России продавать парфюмерные изделия, косметические средства, аудио- и видео-компакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". Она возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
