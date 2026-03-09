https://ria.ru/20260309/zhivotnye-2079560535.html
Петербургских нерп Крошика и Шлиссика перевели в уличный бассейн
Петербургских нерп Крошика и Шлиссика перевели в уличный бассейн
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Знаменитых петербургских самцов ладожской кольчатой нерпы Крошика и Шлиссика с наступлением весны переместили из помещений в уличный бассейн Центра помощи редким видам морских млекопитающих, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Ох и тяжелый выдался нынче переезд Крошика и Шлиссика с зимних квартир в уличный бассейн. Шисся и Крош весят около 80 килограммов, и поднимать эти сардельки - то еще занятие", - сообщил фонд в своем Telegram-канале.
В середине февраля фонд сообщал, что Крошика и Шлиссика переместили из-за морозов из уличного бассейна во внутренние помещения центра.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом".
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга
" в Репино
. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.