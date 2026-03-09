Самцов ладожской кольчатой нерпы Крошика и Шлиссика переместили из помещений в уличный бассейн

Самцов ладожской кольчатой нерпы Крошика и Шлиссика переместили из помещений в уличный бассейн

Петербургских нерп Крошика и Шлиссика перевели в уличный бассейн

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Знаменитых петербургских самцов ладожской кольчатой нерпы Крошика и Шлиссика с наступлением весны переместили из помещений в уличный бассейн Центра помощи редким видам морских млекопитающих, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

"Ох и тяжелый выдался нынче переезд Крошика и Шлиссика с зимних квартир в уличный бассейн. Шисся и Крош весят около 80 килограммов, и поднимать эти сардельки - то еще занятие", - сообщил фонд в своем Telegram-канале.

В середине февраля фонд сообщал, что Крошика и Шлиссика переместили из-за морозов из уличного бассейна во внутренние помещения центра.

Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом".