Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение
09:57 09.03.2026
Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой провинции Денизли, всего в пяти километрах от курорта Памуккале, сообщили в понедельник сейсмологи управления...
Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение

© Fotolia / krmkПамуккале
Памуккале - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Fotolia / krmk
Памуккале. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой провинции Денизли, всего в пяти километрах от курорта Памуккале, сообщили в понедельник сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 09.21 (совпадает с мск - ред.), составила 5,1, эпицентр располагался у деревни Булдан провинции Денизли. Очаг залегал на глубине семь километров", - сообщили сейсмологи в пресс-релизе.
Как выяснило РИА Новости, эпицентр располагался всего в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале. Курорт крайне популярен летом, сейчас наблюдается "низкий" сезон.
О разрушениях в результате удара стихии пока не сообщалось. Толчки ощущались в соседних провинциях.
По данным AFAD, в течение получаса после землетрясения негативных последствий удара стихии не выявлено, в том числе в четырех соседних провинциях - Ушак, Айдын, Бурдур и Мугла.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
