Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение

СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой провинции Денизли, всего в пяти километрах от курорта Памуккале, сообщили в понедельник сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

« "Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 09.21 (совпадает с мск - ред.), составила 5,1, эпицентр располагался у деревни Булдан провинции Денизли . Очаг залегал на глубине семь километров", - сообщили сейсмологи в пресс-релизе.

Как выяснило РИА Новости, эпицентр располагался всего в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале. Курорт крайне популярен летом, сейчас наблюдается "низкий" сезон.

О разрушениях в результате удара стихии пока не сообщалось. Толчки ощущались в соседних провинциях.