https://ria.ru/20260309/zemletrjasenie-2079482314.html
Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение
Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение - РИА Новости, 09.03.2026
Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой провинции Денизли, всего в пяти километрах от курорта Памуккале, сообщили в понедельник сейсмологи управления... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:57:00+03:00
2026-03-09T09:57:00+03:00
2026-03-09T09:57:00+03:00
в мире
денизли (провинция)
мугла (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147368/44/1473684499_0:163:3140:1929_1920x0_80_0_0_7353e3e77e30be4c8252f7bf36bac903.jpg
https://ria.ru/20260308/kamchatka-2079445151.html
денизли (провинция)
мугла (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147368/44/1473684499_175:0:2963:2091_1920x0_80_0_0_6885e846c660d96a069792f485283cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денизли (провинция), мугла (провинция)
В мире, Денизли (провинция), Мугла (провинция)
Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение
Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение магнитудой 5,1
СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой провинции Денизли, всего в пяти километрах от курорта Памуккале, сообщили в понедельник сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
«
"Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 09.21 (совпадает с мск - ред.), составила 5,1, эпицентр располагался у деревни Булдан провинции Денизли
. Очаг залегал на глубине семь километров", - сообщили сейсмологи в пресс-релизе.
Как выяснило РИА Новости, эпицентр располагался всего в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале. Курорт крайне популярен летом, сейчас наблюдается "низкий" сезон.
О разрушениях в результате удара стихии пока не сообщалось. Толчки ощущались в соседних провинциях.
По данным AFAD, в течение получаса после землетрясения негативных последствий удара стихии не выявлено, в том числе в четырех соседних провинциях - Ушак, Айдын, Бурдур и Мугла
.