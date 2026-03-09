Рейтинг@Mail.ru
Заявление Зеленского об Иране вызвало изумление на Западе
08:50 09.03.2026 (обновлено: 14:17 09.03.2026)
Заявление Зеленского об Иране вызвало изумление на Западе
Заявление Зеленского об Иране вызвало изумление на Западе
Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. РИА Новости, 09.03.2026
Заявление Зеленского об Иране вызвало изумление на Западе

Мема: Зеленский должен начать переговоры с Россией из-за войны в Иране

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Зеленский открыто признал, что противовоздушная оборона для Украины может оказаться под угрозой. Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией", — написал он в социальной сети X.

Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес
8 марта, 16:35
Финский политик указал, что Зеленский боится, что война в Иране может повлиять на поддержку Украины западными странами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам Соединенных Штатов в регионе Ближнего Востока.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Аналитик назвал возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана
Вчера, 07:09
 
В миреИранБлижний ВостокУкраинаВладимир ЗеленскийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
