В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке
02:57 09.03.2026
В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке
В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке
Страны Ближнего Востока не хотят иметь дело с Владимиром Зеленским, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Киев, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Страны Ближнего Востока не хотят иметь дело с Владимиром Зеленским, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Есть накладки. Это означает, что страны Персидского залива не хотят видеть ни Зеленского, ни его людей. Подальше от них хотят быть", — сказал он, комментируя заявление главы киевского режима об отправке в регион украинских специалистов по борьбе с беспилотниками.
При этом политолог предупредил, что население Украины должно готовиться к тому, что вопросом конфликта с Россией заниматься уже никто не будет. На фоне этого Киеву стоит готовиться к полному прекращению как финансовой, так и военной помощи со стороны Запада, добавил он.
"Им вообще уже неинтересна Украина <…> Вот это надо осознать", — резюмировал Соскин.
Ранее Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
Позже он начал утверждать, что первая группа украинских специалистов по борьбе с БПЛА, будет на месте уже на следующей неделе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
