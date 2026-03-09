https://ria.ru/20260309/zelenograd-2079566789.html
В Зеленограде начали проверку после пожара в доме, где погибли люди
В Зеленограде начали проверку после пожара в доме, где погибли люди
В Зеленограде начали проверку после пожара в доме, где погибли люди
Доследственная проверка организована после пожара в квартире жилого доме в Зеленограде, где скончались два человека, сообщает столичный главк СК России на... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T21:44:00+03:00
происшествия
зеленоград
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
зеленоград
россия
москва
В Зеленограде начали проверку после пожара в доме, где погибли люди
