В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Два человека погибли во время пожара на 10 квадратных метрах в жилом доме в подмосковном Зеленограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"В 17.48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Зеленоград, корпус 815. Происходило загорание личных вещей в одной из квартир на девятом этаже 9-этажного жилого дома на площади 10 метров квадратных... В горевшей квартире обнаружены двое погибших. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара
2 марта, 22:36
Отмечается, что огнеборцы ликвидировали пожар на 10 квадратных метрах.
Как уточнили в прокуратуре Москвы, в результате пожара на девятом этаже в квартире жилого дома погибли двое мужчин. Один из них, предварительно, был хозяином квартиры. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре округа.