Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 09.03.2026 (обновлено: 20:37 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/zelenograd-2079553460.html
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 09.03.2026
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли во время пожара на 10 квадратных метрах в жилом доме в подмосковном Зеленограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:19:00+03:00
2026-03-09T20:37:00+03:00
происшествия
зеленоград
московская область (подмосковье)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20260302/sk-2078038761.html
https://ria.ru/20260307/semja-2079199081.html
зеленоград
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зеленоград, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Зеленоград, Московская область (Подмосковье), Москва
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости: в Зеленограде два человека погибли при пожаре в жилом доме

© Fotolia / WellphotoПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Два человека погибли во время пожара на 10 квадратных метрах в жилом доме в подмосковном Зеленограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"В 17.48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Зеленоград, корпус 815. Происходило загорание личных вещей в одной из квартир на девятом этаже 9-этажного жилого дома на площади 10 метров квадратных... В горевшей квартире обнаружены двое погибших. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.
Сотрудник Следственого комитета - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара
2 марта, 22:36
Отмечается, что огнеборцы ликвидировали пожар на 10 квадратных метрах.
Как уточнили в прокуратуре Москвы, в результате пожара на девятом этаже в квартире жилого дома погибли двое мужчин. Один из них, предварительно, был хозяином квартиры. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре округа.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей
7 марта, 11:04
 
ПроисшествияЗеленоградМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала