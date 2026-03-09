Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 09.03.2026 (обновлено: 13:39 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/zaporozhskaya-2079510545.html
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ
Два человека погибли и четыре получили ранения в результате атак ВСУ в Запорожской области за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:38:00+03:00
2026-03-09T13:39:00+03:00
запорожская область
бердянск
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260309/rf-2079498546.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, бердянск, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская область, Бердянск, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ

В Запорожской области два человека погибли, четверо ранены из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Два человека погибли и четыре получили ранения в результате атак ВСУ в Запорожской области за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Не менее семи фактов целенаправленных атак на мирные населенные пункты Запорожской области осуществил противник за прошедшие сутки. Пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Два человека погибли - жертвами прямого попадания вражеского снаряда в автомобиль в Пологах стала супружеская пара", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Силы ПВО сбили 754 БПЛА за сутки
Вчера, 12:08
Губернатор добавил, что атакам подвергся город Бердянск, повреждены два многоквартирных жилых дома, пострадавших нет. Кроме того, в Васильевском муниципальном округе при атаке на село Скельки пострадал мужчина 2007 года рождения, ему оказывается медицинская помощь.
Глава региона отметил, что без электроснабжения временно находился 61 населенный пункт. Отключения затронули Токмакский, Черниговский, Михайловский и Каменско-Днепровский муниципальные округа, всего 29908 абонентов. На данный момент без электричества остаются абоненты в Михайловском муниципальном округе. Восстановление электроснабжения продолжается.
"Все коммунальные, экстренные и оперативные службы работают в штатном режиме", - заключил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Запорожская областьБердянскЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала