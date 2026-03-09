В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Два человека погибли и четыре получили ранения в результате атак ВСУ в Запорожской области за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Не менее семи фактов целенаправленных атак на мирные населенные пункты Запорожской области осуществил противник за прошедшие сутки. Пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Два человека погибли - жертвами прямого попадания вражеского снаряда в автомобиль в Пологах стала супружеская пара", - написал Балицкий в Telegram-канале

Губернатор добавил, что атакам подвергся город Бердянск, повреждены два многоквартирных жилых дома, пострадавших нет. Кроме того, в Васильевском муниципальном округе при атаке на село Скельки пострадал мужчина 2007 года рождения, ему оказывается медицинская помощь.

Глава региона отметил, что без электроснабжения временно находился 61 населенный пункт. Отключения затронули Токмакский, Черниговский, Михайловский и Каменско-Днепровский муниципальные округа, всего 29908 абонентов. На данный момент без электричества остаются абоненты в Михайловском муниципальном округе. Восстановление электроснабжения продолжается.