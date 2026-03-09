Рейтинг@Mail.ru
09:24 09.03.2026 (обновлено: 09:26 09.03.2026)
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор из-за взрывов
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор из-за взрывов
Бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила в понедельник форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, передает госагентство BNA. РИА Новости, 09.03.2026
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор из-за взрывов

Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор из-за взрывов на НПЗ

СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила в понедельник форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, передает госагентство BNA.
"Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как ее деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании", - пишет BNA.
Потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены, отметила компания.
