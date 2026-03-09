https://ria.ru/20260309/vzryvy-2079476909.html
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор из-за взрывов
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор из-за взрывов - РИА Новости, 09.03.2026
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор из-за взрывов
Бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила в понедельник форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, передает госагентство BNA. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:24:00+03:00
2026-03-09T09:24:00+03:00
2026-03-09T09:26:00+03:00
в мире
бахрейн
бахрейн
2026
Новости
ru-RU
в мире, бахрейн
