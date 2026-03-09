https://ria.ru/20260309/vzryvy-2079456954.html
В столице Катара прогремели взрывы, сообщает Рейтер
Взрывы слышны в столице Катара, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 09.03.2026
