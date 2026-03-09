Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране прогремели взрывы, сообщают СМИ
00:16 09.03.2026
В Тегеране прогремели взрывы, сообщают СМИ
Звуки взрывов прогремели в нескольких районах Тегерана, передает иранское агентство Nour News.
В Тегеране прогремели взрывы, сообщают СМИ

Nour News: в нескольких районах Тегерана прогремели взрывы

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара в Тегеране, Иран
Дым на месте удара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Звуки взрывов прогремели в нескольких районах Тегерана, передает иранское агентство Nour News.
"В некоторых районах Тегерана слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
