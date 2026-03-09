https://ria.ru/20260309/vzryv-2079569881.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесса
