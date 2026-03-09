https://ria.ru/20260309/vsu-2079574005.html
В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ
В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ
Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ из миномета в поселке Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:48:00+03:00
2026-03-09T22:48:00+03:00
2026-03-09T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
трубчевский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154746/39/1547463955_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_03edc996dc8263f6b32e49eed42c76f0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
трубчевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154746/39/1547463955_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_8fe39423fbbd967bde1586d3a42e6c05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ
В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ из миномета