В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 09.03.2026
В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ
В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ
Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ из миномета в поселке Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 09.03.2026
происшествия, брянская область, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ

В Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ из миномета

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ из миномета в поселке Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Укронацисты нанесли удар из миномета по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что поврежден жилой дом, работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
