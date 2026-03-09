https://ria.ru/20260309/vsu-2079563362.html
В 225-м полку ВСУ угрожают родственникам пропавших без вести военных
В 225-м полку ВСУ угрожают родственникам пропавших без вести военных - РИА Новости, 09.03.2026
В 225-м полку ВСУ угрожают родственникам пропавших без вести военных
Командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ активно использует подразделения информационно-психологических операций внутри части, в том числе для... РИА Новости, 09.03.2026
В 225-м полку ВСУ угрожают родственникам пропавших без вести военных
