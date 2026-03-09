МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска перебрасывают из Запорожской в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк, состоящий из осужденных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За минувшие сутки потери противника на этом участке фронта составили до 235 боевиков, танк, БТР, три ББМ, 31 автомобиль, два артиллерийских орудия, три системы РСЗО, включая HIMARS и MLRS, две радиолокационные и одну станцию РЭБ, восемь складов материальных средств.