ВСУ перебрасывают в Сумскую область полк из заключенных и дезертиров
ВСУ перебрасывают в Сумскую область полк из заключенных и дезертиров - РИА Новости, 09.03.2026
ВСУ перебрасывают в Сумскую область полк из заключенных и дезертиров
Украинские войска перебрасывают из Запорожской в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк, состоящий из осужденных, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска перебрасывают из Запорожской в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк, состоящий из осужденных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комплектование происходит преимущественно за счет заключенных, пойманных дезертиров. В полку действуют собственные заградотряды", — рассказал собеседник агентства.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За минувшие сутки потери противника на этом участке фронта составили до 235 боевиков, танк, БТР, три ББМ, 31 автомобиль, два артиллерийских орудия, три системы РСЗО, включая HIMARS и MLRS, две радиолокационные и одну станцию РЭБ, восемь складов материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, Вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с этим регионом.