В разведбате ВСУ после боев с группировкой "Запад" растет число вакансий
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 09.03.2026
В разведбате ВСУ после боев с группировкой "Запад" растет число вакансий
В разведбате ВСУ после боев с группировкой "Запад" растет число вакансий
Брошенный ранее на сдерживание группировки войск ВС РФ "Запад" 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон ВСУ пытается восполнить понесенные потери
В разведбате ВСУ после боев с группировкой "Запад" растет число вакансий

РИА Новости: в разведбате ВСУ после боев с группой "Запад" растет число вакансий

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Chris Radburn
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Брошенный ранее на сдерживание группировки войск ВС РФ "Запад" 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон ВСУ пытается восполнить понесенные потери при помощи наемников, выяснило РИА Новости.
В начале февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил РИА Новости, что ВСУ для сдерживания группировки войск "Запад" привлекли ряд подразделений, включая 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Силовики рассказали о больших потерях ВСУ при попытке пересечь реку Волчья
8 марта, 20:18
На сайте структуры, отвечающей за вербовку иностранных боевиков для ВСУ, появились восемь вакансий в 151-м батальоне на боевые и небоевые специальности. Вербовщики пытаются найти наемников на должности радиста, разведчика, медика, операторов БПЛА и наземных дронов, врача, пулеметчика и гранатометчика.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Разведчик узнал, для чего ВСУ перебросили в Харьковскую область неонацистов
8 марта, 13:07
 
