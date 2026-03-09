В разведбате ВСУ после боев с группировкой "Запад" растет число вакансий

На сайте структуры, отвечающей за вербовку иностранных боевиков для ВСУ, появились восемь вакансий в 151-м батальоне на боевые и небоевые специальности. Вербовщики пытаются найти наемников на должности радиста, разведчика, медика, операторов БПЛА и наземных дронов, врача, пулеметчика и гранатометчика.