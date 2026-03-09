Иран провел 30-ю волну ударов против целей США и Израиля

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана "со стопроцентным успехом" провели 30-ю волну ударов против целей США и Израиля на Ближнем Востоке с использованием БПЛА новейших ракет, сообщила служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС) по связям с общественностью.
"Одновременно с избранием нового верховного лидера… против американских террористических баз в регионе и севера оккупированных территорий с использованием ракет "Хорремшахр", "Фаттах", "Хейбар" на жидком и твердом топливе, а также стратегических БПЛА со стопроцентным успехом была проведена 30-я волна операции "Правдивое обещание 4" ", - приводит слова из заявления КСИР гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
