Иран провел 30-ю волну ударов против целей США и Израиля
08:17 09.03.2026
Иран провел 30-ю волну ударов против целей США и Израиля
Иран провел 30-ю волну ударов против целей США и Израиля - РИА Новости, 09.03.2026
Иран провел 30-ю волну ударов против целей США и Израиля
Вооруженные силы Ирана "со стопроцентным успехом" провели 30-ю волну ударов против целей США и Израиля на Ближнем Востоке с использованием БПЛА новейших ракет,... РИА Новости, 09.03.2026
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран провел 30-ю волну ударов против целей США и Израиля

ВС Ирана провели 30-ю волну ударов ракетами и БПЛА против целей США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана "со стопроцентным успехом" провели 30-ю волну ударов против целей США и Израиля на Ближнем Востоке с использованием БПЛА новейших ракет, сообщила служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС) по связям с общественностью.
«
"Одновременно с избранием нового верховного лидера… против американских террористических баз в регионе и севера оккупированных территорий с использованием ракет "Хорремшахр", "Фаттах", "Хейбар" на жидком и твердом топливе, а также стратегических БПЛА со стопроцентным успехом была проведена 30-я волна операции "Правдивое обещание 4" ", - приводит слова из заявления КСИР гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
5 марта, 08:00
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
5 марта, 08:00
 
