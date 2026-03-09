Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области потушили пожар в свечном цехе
17:18 09.03.2026
В Нижегородской области потушили пожар в свечном цехе
Возгорание на площади 900 квадратных метров ликвидировано в свечном цехе в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 09.03.2026
происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Возгорание на площади 900 квадратных метров ликвидировано в свечном цехе в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.
Пожар в производственном цехе в Балахнинском округе произошел в понедельник утром.
"Площадь пожара в здании по производству свечей составила 900 квадратных метров. Подразделения МЧС России ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте работают дознаватели, проводится проверка.
"Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - сообщает ведомство.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Махачкале локализовали пожар в мебельном цехе
6 марта, 19:42
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
