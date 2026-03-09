https://ria.ru/20260309/volna-2079457573.html
Взрывная волна от серии ударов прошла по домам на юге Дохи
Взрывная волна от серии ударов прошла по южным районам столицы Катара Дохи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
доха
катар
военная операция сша и израиля против ирана
