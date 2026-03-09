Рейтинг@Mail.ru
Взрывная волна от серии ударов прошла по домам на юге Дохи - РИА Новости, 09.03.2026
03:37 09.03.2026
Взрывная волна от серии ударов прошла по домам на юге Дохи
Взрывная волна от серии ударов прошла по домам на юге Дохи
Взрывная волна от серии ударов прошла по южным районам столицы Катара Дохи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:37:00+03:00
2026-03-09T03:37:00+03:00
Взрывная волна от серии ударов прошла по домам на юге Дохи

ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Взрывная волна от серии ударов прошла по южным районам столицы Катара Дохи, передает корреспондент РИА Новости.
На мобильные телефоны жителей Катара пришло оповещение о воздушной тревоге, после чего раздались звуки громких ударов, из-за чего волна прошла по домам на юге Дохи и задребезжали стекла.
