Вьетнам планирует ввести нулевую пошлину на некоторые нефтепродукты

БАНГКОК, 9 мар - РИА Новости. Министерство финансов Вьетнама внесло в правительство предложение о введении в рамках режима наибольшего благоприятствования нулевых пошлин на ввоз ряда наиболее востребованных нефтепродуктов на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и связанного с ним роста цен на сырую нефть, передает в понедельник вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
"По данным министерства, эскалация напряженности на Ближнем Востоке, особенно конфликт между США, Израилем и Ираном, нарушила работу мировых энергетических рынков и привела к росту цен на нефть. Ситуация также вызвала опасения по поводу перебоев в поставках, особенно с учетом риска сбоев в транспортировке через Ормузский пролив, ключевой маршрут для ближневосточной нефти", - говорится в публикации агентства.
По информации агентства, в настоящее время большая часть бензина во Вьетнам поступает из стран АСЕАН и Южной Кореи, где тарифы в рамках соглашений о свободной торговле практически равны нулю. Однако власти предупреждают, что закупки на этих рынках могут осложниться, если мировое предложение сократится за счет блокировки Ормузского пролива.
Согласно предложению министерства юстиции Вьетнама, тариф режима наибольшего благоприятствования на неэтилированный бензин будет снижен с 10% до нуля. Импортные пошлины на дизельное топливо, мазут, авиационное топливо и керосин для бытовых нужд снизятся с 7% до нуля.
Ожидается, что, если такое решение будет принято правительством Вьетнама, оно будет действовать до 30 апреля 2026 года.