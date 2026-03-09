Вьетнам планирует ввести нулевую пошлину на некоторые нефтепродукты

«

"По данным министерства, эскалация напряженности на Ближнем Востоке, особенно конфликт между США, Израилем и Ираном, нарушила работу мировых энергетических рынков и привела к росту цен на нефть. Ситуация также вызвала опасения по поводу перебоев в поставках, особенно с учетом риска сбоев в транспортировке через Ормузский пролив, ключевой маршрут для ближневосточной нефти", - говорится в публикации агентства.