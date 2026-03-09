К поискам троих детей в Подмосковье привлекли вертолеты и водолазов

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вертолеты и водолазы привлечены к поискам трех детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"На данный момент продолжает работу беспилотная авиация и водолазы "ЛизаАлерт", - рассказали в пресс-службе.

В отряде добавили, что предоставленные местными жителями снегоходы также будут использоваться в ходе поисков.